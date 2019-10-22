Курды-террористы оккупируют нефть Сирии по плану Трампа

Соединенные Штаты должны взять сирийскую нефть «под охрану», заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. Резко сменив прежнюю риторику, глава американской администрации объявил, что по просьбе Израиля и Иордании намерен оставить в Сирии «ограниченный контингент», который поможет курдским террористам контролировать богатую нефтью юго-восточную часть страны.

Как отмечает журнал Foreign Policy, администрация в Вашингтоне оказалась не готова к внезапному изменению обозначенного прежде курса — Трамп в очередной раз изменил свое решение о выводе войск из Сирии. Теперь ясно — США выведут войска, но не совсем.

«Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», — заявил Трамп, пообещав «придумать что-нибудь», чтобы помочь курдам деньгами.

Возможно, заявил президент США, какая-нибудь американская компания поможет курдам в нефтедобыче.

Вероятно, что на Трампа смогли повлиять представители Пентагона, которые требовали ограниченного контингента в Сирии. Источник в американском военном ведомстве заявил Foreign Policy, что идея об ограниченном контингенте в Сирии показалась Трампу куда привлекательнее, когда ему напомнили о нефтяных богатствах страны.

Глава Пентагона Марк Эспер, внезапно посетивший вчера Афганистан, подтвердил, что вывод американских войск относится только к северо-востоку Сирии и займет «недели». Контингент на юге США выводить не планирует. При этом Эспер наотрез отказался рассказать, какая доля войск уже была выведена. Министр подтвердил — американская авиация будет по-прежнему активна в сирийском воздушном пространстве.

Напомним, богатейшие нефтяные поля на юго-востоке Сирии расположены за Евфратом, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Уже несколько лет они находятся под контролем подконтрольных США курдских боевиков, которые вытеснили оттуда террористов из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Приняв к себе на службу часть боевиков ИГИЛ1, созданные США курдско-арабские «Демократические силы Сирии» наладили незаконную добычу и вывоз сирийской нефти в Иракский Курдистан. США при этом требовали, чтобы Дамаску был полностью перекрыт доступ к сирийским нефтяным ресурсам — несколько раз американские войска даже наносили удары по баржам с нефтью, которые пересекали Евфрат.

Начавшаяся турецкая военная операция «Источник мира» спутала планы американцев и «ручных» курдских террористов. Президент Трамп после ночного телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приказал вывести американские войска с севера Сирии, заявив при этом, что американцы ничем не обязаны курдским боевикам.

Однако заявленный Трампом «вывод войск» вновь оказался пиар-ходом. Президент США изменил риторику, стоило Пентагону напомнить о «бизнесе» — возможности продолжать разграбление сирийской нефти с помощью курдов-террористов. На данный момент речь о 200 американских военных, которые будут «помогать SDF в борьбе против «Исламского государства» (боевиков которого те же курдские террористы выпустили сразу же после начала операции «Источник мира»).

Однако что означают заявления о некой американской компании, которая «может помочь курдам»? Вероятно, что речь идет об одной из американских ЧВК, считает координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков. Отметим, «подрядчики» Госдепартамента и Пентагона активно действуют на Ближнем Востоке уже долгие годы. Не слишком приметные, они смогут оказывать содействие курдским террористам, превратив их в военизированную охрану сирийских нефтяных месторождений и путей их вывоза. Главная задача для США — отрезать от нефти Дамаск.

«Трамп уже не в первый раз объявляет о выводе войск, после чего ничего не происходит. Никто не гарантирует, что на место регулярной американской армии придет некая частная военная компания — такой тактики США придерживались в ходе других своих вторжений, например, в Ираке. Однако оговорка о том, что обеспечение интересов Соединенных Штатов в области сирийской нефти очень важно для Трампа — это принципиальный момент, — подчеркнул Егорченков. — Не стоит забывать, что контроль областей на границе с Ираком американцы осуществляют именно по этой причине — американцам очень хотелось бы сохранить контроль над сирийскими нефтегазовыми ресурсами».

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что именно такого подхода ждут от Трампа не только избиратели, но и политические «кредиторы».

«Уже началась предвыборная кампания в Соединенных Штатах, и здесь, в целом, все увязано воедино», — считает Егорченков.

Напомним, ранее ФАН неоднократно сообщало об оккупации нефтяных месторождений, принадлежащих народу Сирии: взяв под контроль сирийскую нефть и убивая мирное население ради контроля нефтеперевозок, США с помощью курдских террористов вывозили нефть из страны и стремились уничтожить Сирию как государство. Связанные с РПК курдские террористы с помощью американского оружия и огневой мощи смогли поставить на колени арабское население юго-востока Сирии, вызвав взрыв недовольства местных племен.

1 Организация запрещена на территории РФ.