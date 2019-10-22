Массовая драка на турнире по MMA в Сочи попала на видео

Сочи, 22 октября. Бой между россиянином Али Багаутиновым и чемпионом FNG в весе до 57 килограммов из Казахстана Жалгасом Жумагуловом закончился победой последнего, что привело к массовой драке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Сочи на турнире по смешанным единоборствам (MMA) Fight Nights Global 95, который прошел в минувшее воскресенье. В главном поединке вечера победу одержал представитель Казахстана при раздельном решении судей.

Российский спортсмен Багаутинов исходом боя остался недоволен. Он попытался обжаловать вердикт, что в итоге привело к потасовке со стороны команд, поддерживающих бойцов.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, правоохранительные органы не получали заявлений о пострадавших в ходе инцидента. Тем не менее полиция начала проверку по факту массовой драки на турнире.

Потасовка попала на видео, которое опубликовал телеканал «360».

Напомним, Багаутинов — российский боец смешанных единоборств и бывший боец UFC. Обладает несколькими наградами по боевому самбо, панкратиону, вольной и греко-римской борьбе.

Для казахстанского бойца эта победа оказалась 13-й в карьере, а у Багаутинова это поражение — седьмое.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Энтони Петтис устроил драку с менеджером действующего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Потасовку сняли на видео, ролик появился в Сети.