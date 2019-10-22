Российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

Москва, 22 октября. Сигнал о бедствии с российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии оказался ложным, сообщили в Росморречфлоте.

В пресс-службе ведомства объяснили, что произошло с российским ледоколом. Как оказалось, судно не терпело бедствие.

«Ложная тревога. Все нормально, он дальше следует по маршруту, — приводит слова представителей Росморречфлота РИА Новости. — Не испытывает проблем».

Как пояснили в ведомстве, сигнал стал результатом сбоя после «обесточки части оборудования».

Ранее на странице Центрального управления службы спасения Норвегии в Twitter появилось сообщение, что к западу от Олесунна терпит бедствие российское судно. Уточнялось, на борту ледокола «Тор» находились 33 человека. Экипаж сигналом Mayday проинформировал об остановке двигателя.

К судну направились буксиры.