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Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

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Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 22 октября. Металлический сейф, предположительно, с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.

У правоохранительных органов пока нет точной информации о содержимом сейфа. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, СК РФ и спасатели, пишет KP.Ru.

Напомним, что в ночь на 19 октября прорвало пять незаконно построенных дамб на реке Сейба. Волна накрыла спецтехнику и временные общежития золотодобытчиков. Погибли 15 человек, без вести пропали пять человек.

Ранее сообщалось, что потерпевшими по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае признаны 30 человек.

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