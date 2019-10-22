В СКР рассказали, сколько золота хранилось в найденном в Красноярском крае сейфе

Красноярск, 22 октября. Металлический сейф с 18 килограммами золота нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ходе допроса генеральный директор артели заявил, что в одном из уничтоженных водой и грязевыми потоками технических помещении находился сейф с золотом.

Уточняется, что во вторник, днем 22 октября, после осушения одной из заводей спасательные службы нашли закрытый металлический сейф, пишет «ФедералПресс».

Так, внутри сейфа находилось девять колб с неповрежденными пломбами, по предварительным данным, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Все обнаруженное приобщено к материалам дела, сообщает АиФ.ru.

Помимо этого, к расследованию дела о гибели 15 рабочих при прорыве красноярских дамб приступят сотрудники центрального аппарата СК РФ.

Напомним, в минувшую субботу в 02.00 (по московскому времени) в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы золотодобывающей артели. Грязевая волна достигала в высоту четырех-пяти метров. В региональном СК РФ сообщали, что в результате прорыва были уничтожены пять дамб, все сооружения были возведены без соответствующих разрешений. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Жертвами происшествия стали 15 человек, судьба пяти человека по-прежнему неизвестна. Взяты под стражу трое подозреваемых по делу — гендиректор артели, начальник и мастер участка.