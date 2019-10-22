Москва, 22 октября. Бывший директор и близкая подруга умершей российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала неизвестное ранее видео с певицей. Ролик появился в Instagram.

По словам автора кадров, видео было сделано на дне рождения дочери Началовой — Веруши, как ее называла сама Юлия. На праздник именинницы были приглашены самые близкие друзья семьи. Исаева уточнила, что просматривая это видео, снова вспоминает Началову. Близкая подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей.

«Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло!» — подчеркнула она.

Кроме того, Исаева объяснила, что не «ловит хайп» и не спекулирует на кончине Началовой, публикуя посты с домашним видео.

Началова скончалась на 39-м году жизни. Причиной ее смерти стало заражение крови. Ранее генеральный менеджер исполнительницы Анна Исаева огласила результаты вскрытия.

В середине марта Началову госпитализировали в одну столичных клиник, но спустя несколько дней перевели в другую. Врачи диагностировали у артистки гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в российской столице.