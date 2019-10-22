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В Госдуме поддержали идею вернуть систему вытрезвителей в РФ

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В Госдуме поддержали идею вернуть систему вытрезвителей в РФ

Москва, 22 октября. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента РФ принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы вытрезвителей. В соответствии с проектом документа, предлагается наделить регионы полномочиями по организации данных учреждений.

Комитет Госдумы по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, принял решение поддержать инициативу, передает РИА Новости.

Законопроект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение в мае 2019 года. Правительство РФ поддержало законопроект с учетом замечаний. В Кабмине отмечали, что необходимо уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также определить виды помощи, которую будут оказывать в вытрезвителях.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отмечал, что в новом законе также будет прописано медицинское освидетельствование человека в алкогольном опьянении на случай, если ему необходима квалифицированная помощь врачей, а не просто отрезвление.

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Источник: РИА Новости
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