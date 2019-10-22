Путин и Эрдоган обсудят приостановку операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Москва, 22 октября. Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по сирийскому урегулированию состоится в Сочи уже сегодня. Об этом сообщили в Кремле.

Сочинские переговоры лидеров России и Турции — главное мировое событие в повестке дня.

В Сирии истекает 120-часовой период приостановки военной антитеррористической операции турецких ВС «Источник мира», определенный Анкарой и Вашингтоном 17 октября для отвода курдами-боевиками своих сил из 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Эрдоган обещал объявить о дальнейших действиях Анкары в Сирии по итогам переговоров в Сочи после окончания действия перемирия.

Сообщается, что на встречу лидеров стран отведено 2,5 часа. После ее завершения Путин и Эрдоган ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

В ходе переговоров президент Турции планирует обсудить с российским коллегой ряд вопросов, относящихся к теме урегулирования сирийского конфликта. В частности, Эрдоган заявлял, что хотел бы оговорить с Путиным присутствие сил Асада на севере Сирии, в зоне проведения «Источника мира», а также процесс создания зоны безопасности в САР к востоку от реки Евфрат.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что во время встречи главы государств обсудят и приостановку операции.

Напомним, 9 октября президент Турции объявил о начале операции турецких ВС в Сирии «Источник мира». Совместно с Сирийской арабской армией (САА) ВС Турции на севере САР приступили к реализации операции, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Их цель — пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и обезвредить созданные с их помощью «спящие» террористические ячейки в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.