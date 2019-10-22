Соловьев ответил Горбачеву, назвавшему победителей в холодной войне

Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что после развала СССР все заявления Михаила Горбачева теряют смысл.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что завершение холодной войны между Советским Союзом и странами западного мира было общей победой.

«Но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», — отметил Горбачев.

Он также выразил уверенность, что главы западных государств не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в Российской Федерации, и как это повлияет на будущие взаимоотношения. По его же словам, Запад начал вести себя так, как будто ему все позволено.

Горбачев утверждает, что партнеры России «не выдержали испытания новой эпохой», и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Москвой.

«В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России», — заключил экс-президент СССР.

Комментируя ситуацию, известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «к словам Михаила Горбачева никто уже давно не прислушивается и соответственно он может заявлять все что угодно».

«Я скажу так — какая разница, что говорит Михаил Сергеевич Горбачев. О нем все написано в «Википедии»: унаследовал великую страну, построенную поколениями, а оставил разваленной. Он наблюдал за тем, как спускается знамя той страны, которой он присягал на верность и о чем после этого можно говорить? Какие совместные победители в холодной войне? Если потом пришедший к власти Ельцин (первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. — Прим. ФАН) в американском конгрессе заявил, что все, идол коммунизма повержен. Поэтому кого волнует, что говорит сейчас Горбачев? Важно, что он натворил за то время, пока возглавлял великую страну и до чего он ее довел. Историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе», — говорит Соловьев.

По мнению собеседника ФАН, сейчас экс-президент СССР просто пытается сгладить негативные последствия от своих действий в конце 80-х годов.

«Он как всегда пытается что-то кому-то объяснить, разъяснить. А чего разъяснять? Когда он пришел к власти, сколько у него было граждан в стране, какая была территория? И когда он ушел — изгнанный с позором — что осталось? Да что говорить об этом человеке? Для меня он рекламное лицо Pizza Hut», — заключил телеведущий.

Напомним, холодная война — это глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, которые возглавляли СССР и США. В декабре 1989 года Горбачев и американский президент Джордж Буш — старший официально объявили о завершении холодной войны. Документально окончание противостояния было закреплено в принятой в 1990 году «Парижской хартии для новой Европы».