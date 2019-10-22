СК РФ возбудил дело о минировании кладбища в ДНР киевскими силовиками

Москва, 22 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса и минировании кладбища в Донецке украинскими военнослужащими. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России.

По данным ведомства, 10 октября военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя приказы руководства, обстреляли из минометов и гранатометов объекты гражданской инфраструктуры в районе Горловки в ДНР. 16 октября украинские силовики снова обстреляли Горловку из минометов. В результате были ранены 61-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Кроме того, как сообщили в СК РФ, украинские силовики установили ручную гранату на Новодевичьем кладбище в Донецке. Взрывное устройство было установлено под оградой одного из захоронений. 12 октября во время уборки на месте захоронения произошел подрыв боеприпаса. Две женщины и мужчина получили множественные осколочные ранения.

«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений.

Ранее стало известно, что служащий ВСУ подорвался на украинских минных заграждениях в Донбассе. Инцидент, по данным Народной милиции ДНР, произошел в районе Дзержинска во время инженерной разведки.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее получившую название «Операция объединенных сил», против Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами внутриукраинского конфликта, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек.