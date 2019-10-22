Российские офицеры привезли гуманитарную помощь жителям провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 22 октября. В прошлое воскресенье военнослужащими Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция для жителей села Бустан провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Нуждающимся жителям этого села было выдано более 5 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Для учеников местной школы были выданы рюкзаки, письменные принадлежности и спортивный инвентарь.

Заместитель шейха Джарах Сельми Бельас рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказались жители села Бустан в результате действий террористических группировок.

Как отметил заместитель шейха, этот район значительно пострадал от действий запрещенных в России террористических организаций «Джебхат Ан-Нусра1» и «Исламское государство1». Боевики ущемляли права местного населения, уничтожили линии электроснабжения, коммуникации, разграбили все ценности, осуществляли гонения на почве религии.

С приходом Сирийской арабской армии (САА) и при помощи российских военных боевики были уничтожены. Постепенно жизнь в поселке налаживается. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

Стоит отметить, что на протяжении сирийского военного конфликта российская сторона всегда оказывала гуманитарную помощь пострадавшим от незаконных вооруженных группировок мирным жителям.

Совсем недавно шестеро сирийских детей вернулись домой самолетом министерства обороны РФ прямо из Санкт-Петербурга. В РФ они находились в санатории, где им оказали необходимую медицинскую помощь, некоторым из них были изготовлены протезы.

В поездке сирийских детей сопровождали родственники и представители администрации Дамаска. Все гости остались довольны поездкой и выразили желание вернуться в Россию снова. В Санкт-Петербурге для детей из Сирии подготовили культурную программу, в которую входили экскурсии по дворцам и музеям города.

1 Организация запрещена на территории РФ.