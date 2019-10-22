Галкин выложил запрещенное видео с матерящейся Гузеевой на «Давай поженимся»

Москва, 22 октября. Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео с матерящейся коллегой Ларисой Гузеевой на съемках передачи «Давай поженимся». Ролик был размещен на странице юмориста в Instagram.

В студии снимали отрывок для передачи, где Гузеева рекламирует ютуб-канал «Давай поженимся». Однако у ведущей не с первого раза получается выговорить текст, что приводит ее в бешенство. В какой-то момент точка кипения достигает своего пика, и звезда шоу во весь голос, от души произносит матное слово.

«Только попробуйте это выложить! — предупреждает она смеющихся зрителей. — Только попробуйте это выложить в YouTube!»

Рядом сидят соведущие Гузеевой — Василиса Володина, которая поправляет макияж и с нетерпением ждет удачного дубля, и Роза Сябитова, которая, пользуясь случаем, подкрепляется бургером, передает «Царьград».

Галкин, действительно, не выложил запрещенное видео в YouTube, но опубликовал в Instagram. В комментарии к своему посту он обратился к комику Гарику Харламову.

«Как ты мог это пропустить?» — спрашивает его Галкин.

«У тебя связи на Первом [канале] сильнее», — пошутил в ответ Харламов.

Стоит отметить, что опубликованный Галкиным ролик настолько идеально снят и выдержан в юмористическом жанре, что можно допустить, что видео было постановочным. Этого мнения придерживают и некоторые пользователи Сети.

«Постанова. Зачем?» — спрашивают они в комментариях.

Ранее Галкин показал поклонникам видео, которое было сделано во время совместного с семьей отдыха на берегу Рижского залива в Юрмале.