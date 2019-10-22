Новый японский император Нарухито официально вступил на престол

Токио, 22 октября. Новый император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом сообщает местная газета The Japan Times.

В Токио состоялась церемония интронизации японского монарха Нарухито. Она прошла в «Сосновом зале» императорского дворца. По данным издания, на торжественном мероприятии присутствовали делегаты из более чем 180 стран, а также порядка 2 тыс. гостей.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией Японии и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — заявил Нарухито.

Он пообещал выполнять свои обязанности «в качестве символа японского государства и единства народа», всегда желая счастья японскому народу и мира во всем мире.

Новый монарх Японии Нарухито получил священные регалии и символы императорских полномочий — большую государственную и личную печати еще весной 2019 года. Тогда церемония также прошла в «Сосновом зале» императорского дворца в Токио. Участие в ней приняли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также члены правительства, судьи Верховного суда и руководители обеих палат парламента.

Приход к власти нового императора связан с тем, что прежний император Японии 85-летний Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, это произошло 30 апреля. Согласно японским законам, монарх должен исполнять обязанности пожизненно, но парламент сделал для Акихито исключение.

Японский 59-летний наследный принц Нарухито стал уже 126-м императором Японии, но при этом первым в ряду монархов, кто родился после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Высшее образование он получал в Оксфорде и токийском университете «Гакусюин». Нарухито женат на бывшей сотруднице МИД Японии Масако, у монаршей четы есть дочь Айко.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может перенести парад по случаю интронизации Нарухито из-за тайфуна «Хагибис», передает RT. Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12 октября и унес почти 50 жизней.