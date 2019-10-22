Боец Кунченко объяснил, почему Фергюсон не сможет победить Нурмагомедова

Москва, 22 октября. Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), не сможет оказать серьезного сопротивления Хабибу Нурмагомедову, если бой между бойцами все-таки состоится. Таким мнением поделился российский боец Алексей Кунченко.

По его мнению, ни один боец на сегодняшний день не может справиться с Нурмагомедовым, который в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC.

«Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снес. Никто не может с ним ничего поделать», — объяснил Кунченко.

Он обратил внимание на то, что все претенденты лишь хотят заработать на поединке с россиянином, потому что он стал очень популярным, сообщает RT.

По его мнению, даже 35-летний Тони Фергюсон не так уж опасен для Хабиба. Он отметил, что американец регулярно идет вперед, однако перевести его в партер очень просто.

«Нурмагомедову по силам завершить поединок (с Фергюсоном — прим.ФАН) досрочно, а если это даже сделать не удастся, по очкам его преимущество будет очень серьезным», — резюмировал Кунченко.

Ранее Нурмагомедов сравнил атмосферу поединков с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.