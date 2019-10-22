Киев, 22 октября. Украина всегда будет уступать России, если сравнивать боевые потенциалы и возможности, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, Киев должен сделать ставку «на ракетные средства, способные нанести значительный ущерб российским военным базам». Он напомнил, что украинские политики часто «скатываются в сравнение боевых потенциалов». По мнению эксперта, это бесполезно, так как Украина всегда будет в этом уступать России.

Как пишет украинское издание «Апостроф», по мнению специалиста, Киев не способен сдержать Москву своим военным потенциалом. При этом он признал, что война не входит в планы России, так как является «последним аргументом». Киев опасается, что российская военная машина раздавит Украину.

Кроме того, Згурец считает, что для Украины ситуация «с точки зрения международных трендов» ухудшилась.

«Российская сторона повышает планку требований и смотрит на реакцию нашего политического руководства, ожидая, что у него сдадут нервы», — сказал он.

На Украине на сегодняшний день складывается крайне плачевная ситуация с противовоздушной обороной, поскольку большая часть ракет для ЗРК производится на территории Российской Федерации, а остальные сняты с вооружения, заявил ранее генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец.

По словам генерала, у украинских систем противоздушной обороны есть определенный потенциал, который заключается в наличии ЗРК «Бук-М1-2». Однако его производственные мощности и научная база остались в России, а украинские власти не торопятся ремонтировать даже имеющиеся в наличии комплексы.

Кроме того, добавил Уманец, имеются проблемы с ракетами и порохом. Так, ракеты для ЗРК С-300 производятся в РФ, а ракеты для С-125 и вовсе сняты с вооружения даже на Украине. Более того, для комплексов С-200 в стране отсутствуют и боеприпасы.