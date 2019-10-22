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Появилось видео с места резни в Новой Москве

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Появилось видео с места резни в Новой Москве

Москва, 22 октября. Мужчина с ножом напал на группу людей в деревне Дудкино в Новой Москве: два человека погибли и еще четверо, включая злоумышленника, пострадали. В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с места преступления.

Как сообщил источник ФАН, два человека скончались от полученных ранений. Три человека госпитализированы. По словам собеседника агентства, нападавший тоже был ранен.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. По имеющимся данным, мужчина пришел к приятелям просить деньги в долг. Получив отказ, он напал на знакомых с ножом. По информации СМИ, преступник регулярно употреблял наркотические средства.

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