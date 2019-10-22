На Украине почувствовали приближение к «экономическому прорыву»

Киев, 22 октября. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов после возвращения из США заявил, что чувствует, как родина приближается к «экономическому прорыву». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Милованова, Украина имеет все шансы стать успешной и привлекательной для инвесторов, если нынешнее руководство страны решил целый список застарелых проблем. Он констатировал, что вернулся из США и понял, что на родине ему «лучше».

«Мы на грани экономического прорыва, — заверил он своих подписчиков. — Это чувствовалось на всех встречах в США».

Украинский министр пояснил, что убежден, что все американцы, в том числе чиновники и инвесторы, «с интересом смотрят на Украину». При этом Милованов добавил, что тут нельзя упускать из виду четыре главных вопроса — самостоятельность нового кабмина страны, судебную реформу и реформу правоохранительных структур, борьбу с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам, а также демонополизацию и деолигархизацию государства, передает RT.

«Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешными, — объявил он. — Шанс такой у нас есть».

Однако украинцы сочли заявление министра слишком самоуверенным.

«Скажи, Тимофей, можно дать тебе денег? — приводит один из язвительных комментариев под постом «Царьград». — Ну, я их заверил: да, можно!»

Ранее политолог обратил внимание, что ЕС разочарован Украиной после отсрочки исполнения Минских соглашений.