Востоковед объяснил, как курды-террористы в Сирии угрожают Турции и РФ

Москва, 22 октября. Угрожая безопасности и территориальной целостности Турции, курды-террористы могут представлять опасность и для интересов Российской Федерации в регионе. Таким мнением поделился доцент Дипломатической академии МИД РФ, директор центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

Эксперт напомнил, что из-за сотрудничества с различными террористическими группировками курдские силы всегда представляли опасность для Турции.

«Для турецкой территории представляет большую опасность попадание в их руки различных видов и типов вооружений, что может подрывать не только турецкие интересы, но и теоретически может подрывать интересы России в Турции», — передает издание «Политика Сегодня» слова эксперта.

Аватков обратил внимание на то, что Москва реализует в Турции различные проекты, в частности «Росатом» возводит на юге республики атомную электростанцию «Аккую». Кроме того, в списке других стратегических проектов значится газопровод «Турецкий поток».

Напомним, военная операция Анкары под названием «Источник мира» против курдских террористов началась 9 октября. Турецкая сторона собирается создать на севере Сирийской Арабской Республики так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее границ. Курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирное население.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция продолжит операцию против курдских боевиков в САР, если американские власти не сдержат слово по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.