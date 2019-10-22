Более 1,5 тысячи дронов поставлено на учет в России с конца сентября

Москва, 22 октября. Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников. Об этом свидетельствует статистика Росавиации.

Через несколько дней, 27 октября, заканчивается переходный период для регистрации дронов. Напомним, соответствующий закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России вступил в силу 27 сентября этого года. Аналогичная практика уже давно существует в США.

С этого момента все БПЛА весом от 0,25 кг до 30 кг подлежат обязательному учету в Росавиации. Заявление необходимо подать в десятидневный срок после покупки или ввоза дрона в страну.

В материалах Росавиации указано, что с 27 сентября в агентство было подано более трех тысяч (3197) почтовых отправлений о регистрации дронов (пока регистрация проводится только через почту). Отказано в постановке на учет лишь 31 беспилотнику.

Все остальные заявки находятся на рассмотрении, сообщается в материалах ведомства.

Как ранее рассказывал начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров, сейчас в России порядка 500 тыс. дронов.

Согласно действующему законодательству, за незаконный запуск дрона предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей.

В сентябре в Минтрансе РФ разработали законопроект, который предлагает привлекать владельцев беспилотников к поисковым операциям при крушении самолетов и судов. Отмечается, что россияне с дронами могут помочь пассажирам и экипажам потерпевших бедствие самолетов, а также людям, потерпевшим бедствие на море.