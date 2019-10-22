Появилось видео коллапса во «Внуково»

Москва, 22 октября. Множество пассажиров московского аэропорта «Внуково» не могут попасть в здание воздушной гавани. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео очередей, образовавшихся на входе в аэровокзал.

Как сообщил источник ФАН, коллапс возник из-за нехватки персонала аэропорта: на входе работают не все рамки металлоискателей. При этом о задержках рейсов пока не сообщается. Пассажиры аэропорта рассказали, что боятся пропустить свой вылет из-за образовавшейся на входе очереди.

Ранее стало известно, что Международная ассоциация аэропортов обратилась в Минтранс РФ с предложением вернуть в VIP-залы российских аэропортов возможность прохождения пограничного и таможенного контроля. В июле 2015 года эта услуга была отменена.