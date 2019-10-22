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Убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному сроку в Чите

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Убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному сроку в Чите

Чита, 22 октября. Забайкальский краевой суд приговорил Алексея Фирулева к пожизненному сроку за убийство несовершеннолетней девочки в Чите осенью прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

По ее словам, убийца приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, по вердикту суда он должен выплатить родственникам 12-летнего ребенка моральную компенсацию в 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, читинская школьница пропала 19 октября прошлого года. Девочку обнаружили убитой почти через неделю. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве задержали работника одной из автомобильных стоянок, который три раза сидел в тюрьме за сексуальное насилие.

Накануне Следственный комитет России предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове.

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Источник: РИА Новости
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