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Пермские юнармейцы придумали бюджетный дверной замок с Wi-Fi

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Пермские юнармейцы придумали бюджетный дверной замок с Wi-Fi

Пермь, 22 октября. Юнармейцы из Перми прошли конкурс на участие в Международной выставке молодых изобретателей IEYI-2019, который пройдет в Индонезии с 23 по 26 октября. Парни представят антивандальный дверной замок на Wi-Fi: его можно открывать дистанционно через приложение в смартфоне.

Аналоги замков на системе Wi-Fi есть у таких крупных компаний, как Samsung и Xiaomi. Плюс российского варианта в бюджетности: разработка пермских юнармейцев стоит значительно дешевле зарубежных «собратьев». Изобретение одиннадцатиклассников Льва Лаврова и Олега Неволина может использоваться в камерах хранения, гостиницах, школах, на горнолыжных курортах и в общественных местах.

«Собрали ручку с целью усовершенствовать систему камер хранения и систему ключ-карт, — рассказал Лавров. — Достаточно неудобно ходить с картой, которая может в любой момент потеряться. Телефон у всех всегда с собой, так почему не сделать вход по телефону? Это же самое очевидное, что приходит в голову».

Инновационным творчеством друзья занимаются с шестого класса: на это их вдохновил школьный учитель по труду. Юнармейцы увлекаются электроникой, автоматикой, 3D-моделированием и дизайном.

«Делали ручку примерно месяц. Первый прототип получился довольно быстро, потому что это не очень сложная система. Но для рабочего варианта, чтобы установиться в дверь и полноценно функционировать, понадобится еще больше времени», — пояснил Неволин.

Пермские юнармейцы представят Россию в числе 13 талантливых российских подростков. На международной выставке в Джакарте свои разработки также представят молодые изобретатели из Индии, Индонезии, Китая и Японии.

В конце августа юнармеец из Брянска вытащил из воды тонущего человека в Евпатории.

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Источник: Пресс-служба Юнармии
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