Москва, 22 октября. Ожидания по поводу возможного продолжения турецкой военной операции «Источник мира» против курдов-террористов довольно неоднозначны, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он напомнил, что армия Турции продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских террористов и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, если боевики не покинут 30-километровую буферную зону безопасности на границе двух стран до окончания перемирия. Об этом ранее договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс.

Как пишет издание «Ньюинформ», по мнению эксперта, сейчас в САР «идут большие торги и окончательно формула операции без всяких сомнений будет согласована Турцией с российской стороной».

«Мы пока советуем Эрдогану проявлять максимальную осторожность. Аналогичный совет, только в крайне грубой форме, ему дал и президент США Дональд Трамп», — подчеркнул специалист.

По его словам, вся операция «будет детально прорисована» на встрече Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт заявил, что Турция согласует решение по курдам-террористам в Сирии с Россией.

«Сегодня нет гения, который мог бы подсказать, как «разрулить» эту ситуацию», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, Анкаре следует «выстроить с курдами диалог и разработать ту формулу операции, которая позволила бы эффективно решить проблему».

Российская сторона с самого начала выступала против попыток воспрепятствовать процессам политического урегулирования в Сирии, и эта позиция РФ никак не изменилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных воспрепятствовать процессам политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране — эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна», — сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил о периодических контактах турецких и российских властей.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее целью является зачистка приграничных территорий от курдских вооруженных формирований и пользующихся их покровительством террористов ИГ1.

Курдские бандиты под предлогом освобождения от ИГ (запрещена в РФ) захватили этот район во время войны в Сирии, после чего установили там свои кровавые порядки, угнетая коренное арабо-суннитское население и организовав «коридоры», по которым идет снабжение признанной Анкарой террористической «Рабочей партией Курдистана».

В ходе 120-часового прекращения огня, согласно условиям договоренности между Турцией и США, курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, в противном случае Анкара возобновит боевые действия до полного достижения своих целей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер РФ Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

1 Организация запрещена на территории РФ.