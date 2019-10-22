Новый плацкартный вагон с душем и микроволновками представят в Сочи

Москва, 22 октября. Российская группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) впервые представит плацкартный вагон с душем, микроволновками, холодильниками и розетками. Об этом сообщили представители компании.

Презентация нового плацкартного вагона с дополнительными удобствами состоится уже в ближайшее время в Сочи.

Компания ТМХ — один из двух крупнейших российских производителей подвижного состава для рельсового транспорта. В апреле этого года фирма презентовала построенный для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новый вагон-купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Кроме того, по заказу компании «Трансмашхолдинг» изготавливает и плацкартные вагоны, в которых предусмотрены душ и сервисные зоны с холодильниками и микроволновками.

Как рассказали представители ТМХ, первый плацкартный вагон с душем модели 61-4516, предназначенный для эксплуатации в виде двухвагонных сцепов, будет показан на выставочной площадке в рамках форума Россия — Африка, который 23 октября открывается в Сочи.

«Впервые вагоны массовой серии оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды. Для большего удобства пассажиров все места оснащены розетками или разъемами USB», — сообщается в материалах ТМХ.

Ранее заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов рассказывал, что первые такие плацкарты и купе будут переданы холдингу РЖД осенью 2019 года.

Он также сообщал, что новые плацкартные вагоны, помимо ранее перечисленных опций, будут иметь USB-розетки и дополнительные светильники.

Всего ФПК заказала у группы «Трансмашхолдинг» до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей. Известно, что договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.

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