Ozon предложил покупателям зарабатывать на заказах

Москва, 22 октября. Популярный интернет-магазин Ozon предложил покупателям зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщил директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.

Ozon запустил реферальную программу. Пользователи интернет-магазина со статусом «Менеджер» смогут зарабатывать на заказах. Для этого им нужно будет заполнять анкету и совершать покупки на сумму от 2,5 тысячи рублей ежемесячно.

«Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода», — пояснили в компании.

Баллы пользователи смогут использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов на площадке. В Ozon уточнили, что один балл равен одному рублю. В дальнейшем менеджеры смогут зарабатывать на возврате старых клиентов, а также проводить собственные акции. За каждые четыре тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он будет зарабатывать 200 баллов, передает РИА Новости.

В компании отметили, что клиентская база сайта уже достигает 30 миллионов человек. Пользователям предложены более 2,5 миллиона товаров различного предназначения.

«При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon», — приводит слова Дорожка пресс-служба компании.

Этим летом впервые в России был запущен эксперимент по доставке заказов до двери. Ozon в тестовом режиме предложил такую опцию для жителей Москвы.