Пользователи Сети обсуждают новое фото резко помолодевшей Бабкиной

Москва, 22 октября. Народная артистка Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в новом образе после «наведения красоты» в одном из косметологических центров Москвы. Исполнительница похвасталась, что в таком виде направляется на репетицию, а также заинтриговала фолловеров анонсом театральной премьеры под ее руководством.

Внешний вид 69-летней Бабкиной вызвал у подписчиков ряд вопросов. Пользователи обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом, некоторые даже выразили уверенность, что певица прибегает к хирургическому вмешательству. Фанаты признали, что артистка на новой фотокарточке выглядит сногсшибательно, но в действительности не имеет с Надеждой Бабкиной ничего общего.

Участники дискуссии выразили предположение, что голова артистки на фото будто принадлежит совершенно другому человеку и «приклеена» к телу Бабкиной. Пользователи социальной сети ясно дали понять артистке, что резкое омоложение делает звезду эстрады чуждой собственному образу и внешности.

Впрочем, другая часть фолловеров восхитилась посвежевшим видом исполнительницы и ее вечной молодостью. По их мнению, если она и воспользовалась услугами пластического хирурга, то специалист заслужил отметку «отлично».

Ранее пользователи Сети восхитились помолодевшей Бабкиной и постаревшим Александром Буйновым.