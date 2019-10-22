ЕС разочарован Украиной после отсрочки исполнения Минских соглашений

Ведущие киевские политологи активно комментируют паузу на пути мирного урегулирования в Донбассе. Наобещав с три короба украинцам и международному сообществу, команда Владимира Зеленского испугалась «Штайнмайер-майдана» и ныне пребывает в раздумьях. О том, к чему может привести страну нежелание Киева прекратить войну, корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве рассказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Как сообщил Руслан Бортник, в УИАМП рассматривают несколько наиболее вероятных сценариев развития событий, в том числе — крайне негативные для страны. Один из них — это повторение судьбы Молдовы, которая, по мнению аналитика, «прекратила свое существование как суверенное государство». Не менее вероятная угроза — когда Россия и США, устав от непредсказуемости и коррумпированности режимов в Киеве, договорятся и введут на Украине «ручное управление».

«На Украине вполне возможно повторение «молдавского сценария» в случае, если украинские политические элиты, вместо наведения порядка в стране, будут продолжать демонстрировать всему миру неуемную свою жадность, коррумпированность, а также чудовищный непрофессионализм и недоговороспособность», — считает политолог. — И в России, и на Западе уже успели привыкнуть к тому, что с украинскими политиками можно сколько угодно договариваться, подписывать важные документы, искренне жать друг другу руки — и после этого все, о чем договаривались, остается невыполненным».

По мнению Бортника, самый яркий пример невыполнения важнейших политических соглашений — Минские договоренности.

«О юридическом статусе этих соглашений сегодня бесконечно спорят украинские политики. Одни называют их «политически ничтожными», другие — «тяжким наследием Порошенко», третьи говорят о необходимости какого-то мифического «Минска-3» и т.д. — рассказал политолог. — Но украинским элитам неплохо бы помнить, что тогда, 15 февраля 2015-го, было дано слово президента Украины. Он лично пожимал руки лидерам Германии, Франции и России, и твердо гарантировал, что все обязательства Украины будут полностью выполнены. И в итоге не выполнил ни одного из них. А сегодня Порошенко продвигает идиотскую теорию о том, что «Минские соглашения были правильными, а вот «формула Штайнмайера» никуда не годится». Если Украина будет и дальше демонстрировать такой запредельный цинизм, то с ней просто перестанут договариваться».

Киевский политолог считает — убедившись в неспособности президента Зеленского выполнять свои обязательства и отвечать за свои слова, Запад вполне может организовать вместе с Россией «новый Мюнхенский сговор».

«Я допускаю вариант, при котором Запад перестанет действовать в интересах Украины, — прогнозирует аналитик. — Вашингтон, Берлин, Париж и прочие западные столицы, устав нести бремя экономических санкций, просто договорятся с Россией за спиной Украины. Нашу страну «отложат в сторону», и будут напрямую развивать взаимоотношения с Москвой — так, как будто нет никакого конфликта в Донбассе и утраты Крыма. При этом, на фоне восстановления взаимного экономического сотрудничества, Москва, Брюссель и Вашингтон будут продолжать конкурировать на Украине - постепенно, через свои «группы влияния», будут разрывать изнутри наши экономику, политику и дробить наше общество, создавать в нем элементы хаоса».

Бортник прогнозирует — если Украина продолжит создавать проблемы для РФ и Запада (в том числе миграционные риски, риски в области безопасности и экологии), то мировые игроки могут легко ввести в стране прямое внешнее управление.

«Вполне вероятен сценарий, при котором Москва, Вашингтон и Брюссель создадут в украинской власти некую эфемерную «коалицию сил», как сегодня в Молдове — коммунисты и националисты, — указывает Бортник. — В украинском варианте это может быть коалиция «Медведчука — Порошенко» или «бело-голубых — крайне правых», в которой обе стороны будут неистово бороться друг с другом и одновременно контролировать друг друга. Но на деле они не будут продвигать собственную повестку, а будут выполнять волю извне. Так что пока наша страна уверенно двигается по сценарию саморазрушения».

При этом Руслан Бортник назвал собственный рецепт «трудного исцеления», который способен вернуть Украине политическую субъектность.

«Чтобы остановить опасный тренд на саморазрушение, Киев должен вернуть себе суверенитет», — считает политолог. — Президент Зеленский и его команда обязаны принять тяжелое решение по имплементации Минских соглашений, по урегулированию в Донбассе. Если Украина решится закончить конфликт в Донбассе, то политические посредники ей станут не нужны. Внешнее влияние на Киев сразу же заметно уменьшится — потому что исчезнет тема, за которую, как за ниточки, нас дергают внешние игроки в своих интересах».

По мнению аналитика, в этом случае вполне вероятно начало реального экономического роста, поскольку вместе с Донбассом Украина утратила 17% своего ВВП.

«Если Донбасс вернется в состав страны, пусть сильно экономически ослабленный и на правах широкой автономии, то все равно на протяжении первых же трех лет как минимум 10% ВВП он стране добавит», — считает политолог. — Сегодня жизненно важные вопросы для Украины — это не посадки коррупционеров времен Порошенко, и даже не принятие бюджета. Главное — это возвращение государством суверенитета, стимулирование экономического роста и резкое снижение влияния радикалов на политическую ситуацию в стране. Ведь, как только наступит мир, то для радикалов тут же исчезнет «поле для игры». Они потеряют статус политического субъекта и снова станут никому не интересными маргиналами».

Также Руслан Бортник прокомментировал слухи о том, что в случае заключения «большой сделки» между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Украина может вновь вернуться в сферу влияния России.

«На мой взгляд, этот вариант крайне маловероятен. Даже если бы США и Россия заключили такую сделку, то Дональд Трамп вряд ли смог бы ее реализовать — просто в силу сильнейшего противодействия со стороны «ястребов» в Конгрессе — как республиканцев, так и демократов», — считает глава УИАМП. — Впрочем, присутствие Америки в политической сфере Украины будет постепенно снижаться, изменится характер отношений между двумя странами. Причем из-за той роли, которую американский истеблишмент намерен отвести Украине в предстоящей президентской кампании-2020, наша страна может стать откровенно «токсичной» для Вашингтона».

По мнению политолога, похожий процесс идет и во взаимоотношениях Украины с Евросоюза. Ведущие страны ЕС сегодня явно устали нести огромные экономические убытки, поддерживая страну, которая не желает справляться со своими главными проблемами, считает эксперт.