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Кинолог рассказал, чем лучше кормить собак

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Кинолог рассказал, чем лучше кормить собак

Москва, 22 октября. Собак можно кормить как специальными кормами, которые продаются в зоомаркетах, так и готовить рацион из натуральных продуктов. Об этом сообщил журналистам директор Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаку можно кормить натуральными продуктами, но необходимо учитывать потребности питомца и научиться составлять сбалансированный рацион. Также их можно кормить готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и об их составе ранее обеспокоился изготовитель, сообщает РИА Новости.

«Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное, чтобы он был полноценный по составу», — рассказал Голубев.

Он также обратил внимание на то, что необходимо учитывать состояние животного, чтобы выбрать необходимый промышленный корм. Ключевым критерием для владельца, по словам Голубева, должно стать состояние собаки — ее внешний вид, вес, а также поведение. При этом он указал на то, что для собак с «чувствительным пищеварением» и больных нужно покупать корм, который советуют ветеринары.

Ранее кинологи рассказали о страшных последствиях из-за кормления бродячих собак.

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Источник: РИА Новости
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