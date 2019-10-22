Москва, 22 октября. Наследник главы российского императорского дома великий князь Георгий Романов заявил, что преобразования в Крыму, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией, вызывают у него чувство радости.

По его словам, он не боится возможных ограничительных мер со стороны иностранных государств из-за посещения полуострова. Сейчас Романов находится с официальным визитом в Крыму.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что испытывает радость при посещении полуострова, который заметно преобразился после возврата в состав России.

«Преображается крымская земля. Эти успехи налицо», — подчеркнул он.

Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма. Он указал, что, в первую очередь, является «верным сыном России» и стремится быть полезным своему государству.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.