Автоэксперт назвал возможную причину снижения спроса на бензин в России

В России люди стали меньше передвигаться на автомобилях и экономичнее расходовать топливо, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Эксперты исследовательской группы «Петромаркета» и агентства «Аналитика товарных рынков» зафиксировали в 2019 году падение спроса на бензин на 1 %, что является рекордом за последние четыре года.

Специалисты уточнили, что спрос на бензин в период с января по сентябрь 2019 года упал на 1 %, при этом в июле этот показатель доходил до 1,4 %. По словам специалистов «Петромаркета», 1 % — серьезное падение, так как в 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4 % и 0,3 % соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4 %. Последнее серьезное падение спроса наблюдалось в 2015 году, тогда он снизился на 1,9%.

Как пояснили в «Петромаркете», такие показатели могут быть связаны со снижением потребительской активности, а также переходом автовладельцев на более дешевый газ.

По словам Сергея Канаева, действительно, одной из причин рекордного падения спроса на бензин является переход на использование других видов автомобильного топлива.

«Причем не только газ сыграл свою роль, но и дизель. Очень много людей стали переходить на дизельное топливо. Дизель и газ – это две составляющие, которые сейчас влияют на цены. Сейчас активно идет продвижение газомоторного топлива. Также можно сказать, что сейчас автомобили стали более экономичные», — заявил Канаев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако эксперт замечает, что, помимо этого, важную роль сыграло то, что люди стали меньше ездить на автомобилях и более экономно расходовать топливо. Он подчеркивает, что это нормально.

«Кроме того, у нас идет прирост автомобильного парка. В Европе автомобильный парк насыщен. У них одни автомобили берут, а другие утилизируют, и таким образом количество не увеличивается. Поэтому в России все будет зависеть от того, какова будет экономическая составляющая. С одной стороны, те, кто экономят, будут меньше ездить, а с другой — они будут переходить на более дешевые виды топлива», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в Росстандарте заявили, что нашли новый метод борьбы с недоливом бензина. Руководитель ведомства Алексей Абрамов сообщил, что недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.

Отметим, что, согласно проведенному опросу ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться автомобилями. 47% жителей России назвали причиной отказа от постоянного пользования транспортным средством высокую стоимость бензина. Еще 16% респондентов отметили дорогое обслуживание авто и его страхование, чтобы сэкономить.