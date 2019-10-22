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Врачи рассказали о продуктах, которые помогут справиться с отказом от сигарет

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Врачи рассказали о продуктах, которые помогут справиться с отказом от сигаретНью-Йорк, 22 октября. Употребление курицы и пасты, натуральных соков и минеральной воды позволит легче перенести отказ от сигарет. Об этом рассказали американские медики после проведения масштабного исследования.

Врачи из США организовали исследование, в рамках которого больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения и установили, что проще всего перенести отказ от сигарет, если использовать в рационе большое количество растительной пищи. 

В результате эксперимента американским медикам удалось выработать важные рекомендации по питанию, которые позволят сделать переход к здоровому образу жизни более плодотворным. Так, они определили продукты, которые помогают легче перенести отказ от курения, а также установили еду и напитки, которые только усиливают тягу к табачным изделиям. 

К последним относятся сладкая и острая пища, чаи, кофе и алкоголь, сообщает La Vanguardia.

А вот справиться с отказом от пагубной привычки, согласно рекомендациям специалистов, поможет курица, паста, фрукты и овощи, а также употребление в первое время после отказа от сигарет натуральных соков и минеральной воды. 

Важно, что фруктовые соки должны быть 100% натуральными, пить нектары врачи не рекомендуют, поскольку они содержат сахар и добавки. 

Кроме того, отмечают медики, правильное питание обязательно должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками.

Исследование проводилось в течение 14 месяцев, в нем приняли участие 1000 курильщиков старше 25 лет. Оно показало, что те из добровольцев, кто ел много фруктов и овощей, имели в 3 раза больше шансов бросить курить, чем те, кто выбрал другой вид пищи.

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Источник: La Vanguardia
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