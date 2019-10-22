Москва, 22 октября. Авиапутешественники могут помочь себе справиться с джетлагом — синдромом смены часового пояса. Как говорится в итогах исследования крупного австралийского перевозчика, которое проанализировали ученые Сиднейского университета, пребывание на улице под прямыми солнечными лучами лучше всего помогает справиться с джетлагом.

Эксперты назвали эффективные способы борьбы с синдромом смены часового пояса. Как рассказала специалист по исследованию сна Юй Сунь Бин, путешественникам желательно отказаться от спиртных напитков, так как они приводит к обезвоживанию организма. Как пишет издание The Sun, эксперты рекомендовали туристам не отказываться от сна во время полета. Лучше всего находиться у окна. Спать стоит, прислонившись к стороне, на которой обычно человек спит дома.

Кроме того, справиться с джетлагом поможет и изменение времени приема пищи. Полезны в этом состоянии легкая пробежка или умеренная физическая активность. Исследование было проведено среди 500 пассажиров методом опроса.

Ранее ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье. Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время. По словам эксперта, перевод стрелок на час имеет незначительные последствия для нервной системы. Адаптироваться к нему можно за один день.

«Если с экономической или социальной точек зрения выгодно переводить часы, то с точки зрения здоровья для этого нет никаких препятствий», — подчеркнул Редолар.

Адоптироваться к переводу часов сложнее людям пожилого возраста и детям. Также трудности могут испытывать те, кто с трудом переживает смену часовых поясов. По словам ученого, перевод часов может вилять на настроение людей. Начинать день проще в светлое время суток. Но тогда люди будут иметь более короткий световой день, что будет негативно сказываться на настроении людей.

Ранее RT сообщила, что Европарламент одобрил закон об отмене перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года.