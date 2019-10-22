Возвращаемую многоразовую ракету-носитель планируют создать в России

Москва, 22 октября. Первую возвращаемую, как у компании SpaceX, российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в космос уже в 2020 году.

С заявлением на тему в интервью ТАСС выступил владелец разработчика — компании Laros Олег Ларионов, который уточнил, что его предприятие разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей легкого класса.

«Эта ракета будет выводиться на высоту 120-130 км и нужна для отработки так называемой динамической посадки. То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает Маск», — пояснил бизнесмен.

Ларионов добавил, что ракета, высота которой 17 метров, будет стартовать с автомобильного прицепа большой грузоподъемности, по аналогии с мобильными платформами для межконтинентальных баллистических ракет РВСН.

В настоящее время конструкторское бюро Laros ведет работы над двигателями будущей ракеты. Так, уже создан ряд экспериментальных образцов тягой 20 кг на перекиси водорода и авиакеросине.

Как напоминает «Газета.ru», в мае компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобальной раздачи интернета в рамках миссии Starlink, которая должна создать спутниковую сеть нового поколения.

Предполагается, что она обеспечит широкополосным доступом в Сеть всех жителей Земли. В феврале 2018 года в рамках миссии компания вывела на орбиту два первых, тестовых спутника Tintin-A и Tintin-B. Всего предусмотрен запуск 12 тысяч спутников.