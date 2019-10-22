Москва, 22 октября. Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику в доме, которую они используют реже всего. Об этом говорят итоги опроса портала Hi-Tech Mail.ru. Согласно данным, самая ненужная в доме вещь — мультиварка.

Так считает почти каждый пятый россиянин. Кроме того, жители страны неохотно используют такие приборы, как робот-пылесос, хлебопечку, парогенератор и электрический обогреватель. Как пишет ТАСС, треть россиян при этом считает робот-пылесос самой желаемой бытовой техникой.

Кроме того, около 20% человек хотят иметь посудомоечную машину, кофеварку и увлажнитель воздуха. Еще 14% не против получить в подарок или купить машину для сушки одежды.

Ранее эксперты рассказали о предпочтениях россиян в выборе смартфонов. Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов за первые шесть месяцев текущего года и рассказал о предпочтениях пользователей в выборе мобильных телефонов. Данные представил вице-президент по продажам компании Давид Борзилов.

Специалисты указали, что всего с января по июнь в этом году в России приобретено 13,1 миллиона смартфонов на общую сумму 211 миллиардов рублей. Наиболее популярными остаются модели с одной задней камерой, яркий представитель — Honor 7A 16GB, этот смартфон приобрели наибольшее количество раз. Не отстает от него и iPhone XR 64GB.

Устройства с двойной задней камерой также существенно нарастили долю продаж, уточнили в техноритейлере. Доля смартфонов с тройными камерами выросла в штучном выражении до 7,4% с 0,1% годом ранее. Топ популярных моделей в этом сегменте возглавил Samsung Galaxy A7 64GB, по деньгам лидирует Samsung Galaxy A50 64GB, рассказали эксперты.

Борзилов связал такой рост популярности гаджетов с хорошим качеством камер с интересом россиян к социальным сетям, где они обмениваются снимками и видеозаписями.