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СМИ сообщили о планах украинского КБ передать Пекину наработки по Ан-225

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СМИ сообщили о планах украинского КБ передать Пекину наработки по Ан-225

Киев, 22 октября. Украинское конструкторское бюро «Прогресс» имени академика Ивченко может передать китайской стороне передовые технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия». Об этом сообщил китайский портал Sohu.

По данным ресурса, если Пекин получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по соответствующей модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на международный уровень, а также сэкономит китайским концернам временные, человеческие и финансовые ресурсы на исследование и разработку транспортников.

Напомним, три года назад телевизионный канал CCTV сообщил, что украинское государственное предприятие «Антонов» и китайский концерн China Airspace договорились о передаче Пекину права собственности на Ан-225. Позднее Киев опроверг эти сообщения.

Напомним, украинский Ан-225 «Мрия», созданный специалистами ОКБ имени Антонова во времена Советского Союза, на период своего появления был самым большим транспортным воздушным судном в мире. Его максимальный взлетный вес достигает 640 тонн, длина — 84 метра. В мире есть лишь один летный образец Ан-225.

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Источник: Sohu
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