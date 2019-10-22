Москва, 22 октября. Заявление Турции об уходе курдов-террористов из зоны безопасности в Сирии показывает, что в планах Анкары не допустить сепаратизм на Ближнем Востоке, заявил член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией. Он напомнил экстремистам о том, что необходимо полностью уйти из обозначенной территории, иначе военная операция будет возобновлена. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Турции осудил Вашингтон за поддержку вооруженных формирований курдов. Он подчеркнул, что США снабжают курдов-террористов оружием.

Как уточнил Перенджиев, за время гражданской войны в Сирии курдские боевые формирования под руководством американских военных захватили существенные территории в САР. Эти территории попадают под определение стратегических: нефтяные поля на востоке Евфрата, а также целые населенные пункты и города, жителей которых курды-боевики сделали заложниками.

«Методы этих формирований ничем не отличались от террористических: запугивание, казни, захваты, грабежи — таков их «почерк» в Сирии», — подчеркнул эксперт.

Как пишет «Экономика сегодня», специалист уточнил, что курды готовы силой добиваться своих целей в регионе.

«Цель одна: добиться создания собственного квазигосударства на Ближнем Востоке, которое будет признано и сможет влиять на события в регионе. Это понимают все — и Сирия, и Иран, и Турция, и никто в таком сценарии не заинтересован, кроме, конечно, США, которые своей поддержкой уже дали курдам оружие и уверенность в своих силах», — подчеркнул Перенджиев.

Эксперт объяснил, как Турция защищает Сирию от раскола из-за курдов-террористов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. Основной целью операции под названием «Источник мира» является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать так называемым защитным поясом для турецкой границы.

На прошедшей неделе вице-президент США Майкл Пенс и президент Эрдоган заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Турецкий лидер сообщил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если американские власти нарушат обещание касательно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.

Вашингтон всеми силами пытается отвести огонь от курдских террористов, которые стали оккупационной армией в Сирии на службе у США. Курдские незаконные вооруженные формирования дали американцам возможность взять под свой контроль больше половины сирийской нефти и значительную часть турецкой границы, через которую наладили переброску поставляемого американцами оружия сепаратистам РПК на территории Турции.

Если Турция признает право курдов-террористов на создание независимого государства, то от страны ничего не останется, уверен генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Как отмечает Дмитрий Журавлев, в США осознают, что если они будут противостоять военной операции Турции против курдских террористов, то проблемы, встающие на их пути, будут значительно больше их возможностей.

«Америка традиционно очень бережет своих солдат. Если случайно кто-то из американцев погибнет, то на следующих выборах у президента США Дональда Трампа будут непреодолимые препятствия. Поэтому он вывел войска недалеко от района, ведь Западный Ирак находится рядом. С одной стороны, войска США не попадают в ситуацию реальных военных действий. С другой стороны, при необходимости их можно ввести обратно», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

США должны определить свою позицию касательно курдского вопроса, подчеркивает политолог. По его словам, это также является вечной проблемой ООН — территориальная целостность государств или право народов на самоопределение.