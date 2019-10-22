Милонов считает, что в России надо ограничить продажу детского шампанского

Москва, 22 октября. Член нижней палаты российского парламента Виталий Милонов считает, что в стране надо ограничить продажу детского алкоголя.

Как сообщает РИА Новости, свое предложение депутат Госдумы оформил в письменном виде и направил в адрес министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

По мнению парламентария, несмотря на то, что детское «шампанское» и детские «сигареты» не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, однако с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым «прообразам» этих товаров.

«Аналогичная ситуация складывается вокруг так называемых детских татуировок и детской косметики. Буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возраст», — отметил депутат Госдумы.

Российский парламентарий также опирается на мнение родителей и психологов, которые, по его словам, считают, что перечисленные товары представляют опасность для здорового развития детей.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Виталий Милонов направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке проверить российские государственные предприятия, школы и вузы на предмет пропаганды празднования Хэллоуина.

Парламентарий отметил, что праздник является «чуждым для русской культуры» и враждебным, так как в основе Хэллоуина, по словам Милонова, «лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма».