Москва, 22 октября. Канадский блогер Робин Харброн обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание. Ролик был опубликован на YouTube-канале Харброна 8-Bit Show And Tell.

Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание. Отмечается, что блогеру удалось расшифровать послание. Он рассказал, что однажды услышал историю о том, как на пластинке одного из альбомов группы под названием Electric Eye зашифрован некий код.

Харброн разыскал оригинальную пластинку возрастом 35 лет. Он записал сигнал в конце звуковой дорожки на кассету. После оцифровки полученного звука блогер преобразовал его в текст. Это стало возможным благодаря компьютеру Commodore 64. Выяснилось, что код написан на языке BASIC. Перевод содержал отрывок из Библии и цитату Альберта Эйнштейна.

Ранее ученые расшифровали древнее послание о глобальной катастрофе, вырезанное на каменных столбах в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции.

Сотрудники Эдинбургского университета заинтересовались рисунками на каменных столбах, возраст которых насчитывает 12 тыс. лет. Примерно столько же лет назад на Земле произошли сильнейшие климатические изменения.

Ученые пришли к выводу, что изображенные персонажи, скорее всего, имеют отношение к созвездиям и астрономическим событиям. Другие изображения, как безголовый человек, могли указывать на глобальную катастрофу.

Дело в том, что около 12 тыс. лет назад на Земле наступил период резкого похолодания. Ученые полагают, что жители храмового комплекса высекли на столбах падение кометы, которая, по одной из версий, предшествовала глобальным изменениям климата.

Кроме того, ученые расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки. Ученые считали, что древние предки современных индейцев переселились на американский континент с территории Южной Сибири примерно 14-15 тысяч лет назад. Однако появляется все больше свидетельств, что волн миграции было, как минимум, три.