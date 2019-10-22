Спрос на бензин в России снизился. События дня. ФАН-ТВ

«Азов» отреагировал на планы США Информационная атака. Так представители украинского национального полка «Азов» назвали планы США по признанию его террористической организацией. Ранее с такой идеей к госсекретарю Штатов обратились 40 конгрессменов. Они уверены, что «азовцы» вербуют американцев и навязывают им радикальные идеи. Полк ранее финансировался из частных источников, его бойцы принимали участие в гражданской войне в Донбассе. Позже «Азов» вошел в состав вооруженных сил страны. В России в отношении бойцов полка возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Двое турецких военных погибли в Сирии Еще двое турецких военных погибли от огня курдов-террористов. Они получили смертельные ранения во время боев в сирийском Алеппо. До этого сообщалась о потере в республике семи солдат. Увы, подобные случаи впредь не исключены. Период режима прекращения огня заканчивается, но на территории еще остаются радикалы, у которых было время покинуть границу. Операция «Источник мира» проходит в Сирии с 9 октября. Власти Турции заявили, что цель военных действий — избавить мирное население от насилия со стороны радикалов и создать «зоны безопасности».

Спрос на бензин снизился в России Спрос на бензин в России снизился на 1%. По словам экспертов, это серьезный показатель. И скорее всего он связан с уменьшением потребительской активности и переходом автомобилистов на природный газ. Подобное серьезные падение эксперты наблюдали в 2015 году. Тогда потребление бензина сократилось на 1,9%. А в прошлом году, наоборот, выросло на 0,4%. Кстати, некоторые эксперты полагают, что оценка снижения спроса может быть некорректной из-за погрешности метода, который используют для подсчета.