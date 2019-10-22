Эксперт заявил, что США продолжат использовать курдов-террористов для давления на Дамаск

Москва, 22 октября. Турецко-американское соглашение и последующий отвод вооружений курдами-террористами свидетельствуют о том, что американцы не отказались от идеи поддерживать курдских террористов. Таким мнением поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, история отношений между американцами и курдами не закончена, поскольку Вашингтон так просто не сдастся.

«По сути, именно для этого и было заключено соглашение с Турцией — Вашингтон намерен и дальше манипулировать курдами в своих интересах точно так же, как это было и раньше», — передает «ПолитРоссия» слова политолога.

Он особо указал, что американцам необходимы курды, во-первых, в качестве инструмента давления на официальный Дамаск. Именно по этой причине, выразил уверенность Шаповалов, США согласились на отвод бандитских формирований.

Напомним, турецкая военная операция под названием «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Турецкие власти хотят создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей. Курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирных граждан.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция продолжит операцию против курдских боевиков в САР, если США не сдержат слово по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.