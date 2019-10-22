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Эксперт заявил, что США продолжат использовать курдов-террористов для давления на Дамаск

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Эксперт заявил, что США продолжат использовать курдов-террористов для давления на Дамаск

Москва, 22 октября. Турецко-американское соглашение и последующий отвод вооружений курдами-террористами свидетельствуют о том, что американцы не отказались от идеи поддерживать курдских террористов. Таким мнением поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, история отношений между американцами и курдами не закончена, поскольку Вашингтон так просто не сдастся.

«По сути, именно для этого и было заключено соглашение с Турцией — Вашингтон намерен и дальше манипулировать курдами в своих интересах точно так же, как это было и раньше», — передает «ПолитРоссия» слова политолога.

Он особо указал, что американцам необходимы курды, во-первых, в качестве инструмента давления на официальный Дамаск. Именно по этой причине, выразил уверенность Шаповалов, США согласились на отвод бандитских формирований.

Эксперт заявил, что США продолжат использовать курдов-террористов для давления на Дамаск

Напомним, турецкая военная операция под названием «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Турецкие власти хотят создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей. Курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирных граждан.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция продолжит операцию против курдских боевиков в САР, если США не сдержат слово по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ПолитРоссия
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