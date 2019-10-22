Вертолеты ВКС РФ приземлились на бывшей американской базе в Сирии

Дамаск, 22 октября. Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, на котором ранее располагалась американская военная база.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время охраной объекта занимаются военнослужащие армии Сирийской Арабской Республик и союзные ей отряды. Сейчас военнослужащие разбирают завалы и убирают остатки разбитой техники.

«Наша задача — обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — рассказал командир подразделения сирийской армии.

Стратегически важный объект в 2014-м в самый разгар войны в Сирии захватили террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1. Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску SDF, которые занимали проамериканскую позицию.

«Когда сюда зашли боевики ИГ1, они разнесли взлетно-посадочную полосу. За ними появились американцы, но не стали ничего восстанавливать. Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, а также убирают остатки разбитой техники», — добавил сирийский военнослужащий.

Как напоминает «Газета.ru», 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований.

В Анкаре заявляют, что курды намеренно освобождают террористов «Исламского государства»1, а также оказывают помощь членам ИГИЛ, доставляя их на американские базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.