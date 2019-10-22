Die Welt признал превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

Москва, 22 октября. Новый отечественный танк Т-14 «Армата», оснащенный пушкой калибра 125 миллиметров, превосходит по ряду параметров и показателей немецкий танк «Леопард-2». Об этом сообщает таблоид Die Welt.

В настоящее время германские и французские специалисты работают над разработкой нового боевого танка, призванного заменить «Леопарды» и французские «Леклерки», но между участниками проекта может возникнуть конкурентное противостояние, говорится в материале.

Проблемой, как пишет автор статьи, стала пушка. Оружейный концерн «Рейнметалл», поставляющий пушки для «Леопарда», создал орудие калибром 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой версии. При этом в январе текущего года французский оружейный концерн «Некстер» заявил в ходе одной специализированной конференции, что благополучно провел стрелковые тесты пушки калибра 140 миллиметров, оборудованной на танке под названием «Терминатор».

Обе корпорации заявляют, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта боевой машины, которая носит название «Основная наземная боевая система».

Боевая машина Т-14 «Армата» оснащена 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение производительности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты «Малахит». Американский журнал The National Interest назвал российский танк «потенциально самым опасным на планете».