В России стало меньше граждан, кому не хватает денег на еду

Москва, 22 октября. В России стало меньше граждан, которым не хватает денег на еду, сообщает федеральная служба государственной статистики.

«В квинтиле с минимальными доходами — первая доходная группа — произошло существенное сокращение тех, кому не хватает на еду (с 4 до 1,8%)», — говорится в свежем исследовании ведомства.

Кроме того, в стране увеличилось число домохозяйств, которые могут себе позволить не только продукты питания и одежду, но и товары длительного потребления: в первом квартале 2019-го года — на 1,9 п.п., до 31,7%, а во втором — на 2 п.п., до 32,6%.

«Это положительная тенденция: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами», — уточнили в Росстате.

Однако в ведомстве уточнили, что доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4% — рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе в федеральной службы государственной статистики проинформировали, что реальные располагаемые доходы жителей России выросли на 3%.

Также специалисты отметили, что результаты третьего квартала положительно скорректировали динамику реальных располагаемых доходов россиян в предыдущем квартале: теперь вместо снижения доходов на 0,2% показатель оценивается в 0,1%.