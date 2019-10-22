Трамп назвал Турцию и курдов в Сирии дерущимися во дворе детьми

Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп назвал военных Сирии и террористов на севере Сирийской Арабской Республики детьми, которые дерутся на детской площадке.

Размышлениями на тему хозяин Белого дома поделился во время интервью телеканалу Fox News, в котором он также рассказал о договоренностях о приостановке военной операции Турции в САР, которые были достигнуты на минувшей неделе.

«Пришло время вернуть наших солдат домой. Я не знаю, пошла бы в итоге Турция на то, что она сейчас сделала, и прекратила бы огонь. И я не знаю, ушли бы в итоге курды без помощи США», — заявил Трамп

«Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их», — констатировал американский лидер.

Добавим, что ранее Дональд Трамп ввел ограничительные меры против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары в САР: Минфин и Госдепартаменту могут вводить санкции против любых организаций и лиц, связанных с официальной Анкарой.

Как напоминает «Газета.ru», 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.