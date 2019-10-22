Трамп доказал связь с террористами-курдами, отказавшись вывести войска из Сирии

Москва, 22 октября. Эксперты увидели связь США с курдскими террористами после отказа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

О том, что Трамп в очередной раз передумал выводить войска из Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, около 200 американских спецназовцев останутся на сирийско-иракской границе якобы для борьбы с террористами. Сообщается, что их база будет находиться за пределами «зоны безопасности», которую планирует создать на севере Сирии Турция.

Эксперты отмечают, что в течение нынешнего года Трамп уже во второй раз нарушает свое обещание по выводу войск с территории Сирийской Арабской Республики. По их мнению, это доказывает связь США с курдскими боевиками.

«Американцы часто заявляют, что они уходит, но не уходят. То же самое было с Афганистаном. Возможно, Трамп хотел бы вывести войска, но у него ничего не получается. Он наступает на те же самые грабли, это неудивительно», — приводит «Политэксперт» слова эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

По его словам, процесс вывода американских войск из горячих точек неизбежно превращается в болезненный вопрос, который не может быть решен быстро. Если США уйдут из Сирии, они потеряют влияние в регионе. Именно поэтому стремление Трампа наталкивается на сопротивление внутри Соединенных Штатов.

«Думаю, последнее заявление Трамп сделал, чтобы успокоить оппонентов, которые его критикуют, снять напряжение. Пока это заявление не согласовано ни с Конгрессом, ни с Пентагоном, ни со спецслужбами. Значит, единого понимания, уйдут ли США из Сирии, пока нет», — отметил Кошкин.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что ключевая роль в урегулировании конфликта в Сирии отводится России. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет обсуждаться во вторник, когда президент РФ Владимир Путин встретится в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее эту же точку зрения высказал американский канал CNN, назвавший Россию «самым влиятельным государством в Сирии», которому по силам разрешить сложившийся в САР кризис.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Как неоднократно заявляла Анкара, ее цель состоит в зачистке территории вдоль сирийско-турецкой границы от курдских бандитов и примкнувших к ним боевиков ИГ1 (запрещена в РФ). Контроль над населенными пунктами в зоне проведения операции устанавливают и подразделения Сирийской арабской армии, которые местные жители встречают как освободителей.

Во вторник истекает временное прекращение огня, в ходе которого курдские боевики должны были покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы. В случае, если обещание не будет выполнено, Турция возобновит операцию до полного достижения своих целей.

Как пишет «Газета.ру», накануне Трамп заявил, что США не давали курдам обещания «защищать их всегда».

1 Организация запрещена на территории РФ.