Премьера Украины обвинили в домогательствах к подчиненному

Киев, 22 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обвинил председателя правительства страны Алексея Гончарука в домогательствах к подчиненному.

С заявлением на тему бывший украинский народный избранник выступил в социальной сети Facebook, разместив соответствующий пост: по словам политика, о случившемся ему рассказал знакомый.

По словам мужчины, он устроил своего сына в аппарат премьер-министра, однако уже через несколько дней молодой парень заявил своему отцу, что хочет уволиться из-за того, Гончарук якобы «добивался интимных отношений».

«Сразу скажу: мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Но действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины», — отметил экс-депутат.

Позднее Игорь Мосийчук в интервью одному из местных телеканалов рассказал, что его помощники помогают семье 27-летнего мужчины составить заявление в полицию на премьер-министра.

Как напоминает «Газета.ru», партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, где выступила украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна».

Оппозиция на Украине потребовала отставки премьера Гончарука за неуважение к украинскому народу, который участвовал в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, а также демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций.