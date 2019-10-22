Полк «Азов» ответил на планы признать его в США террористической организацией

Киев, 22 октября. Украинский националистический полк «Азов» назвал «информационной атакой» планы по признанию его террористической организацией в США.

Ранее 40 американских конгрессменов обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему «Азов», состоящий из националистов-радикалов, не включен Вашингтоном в список «иностранных террористических организаций». В письме на имя Помпео отмечается, что ООН зафиксировала случаи пыток и нарушения прав человека членами «Азова». Конгрессмены, ссылаясь на данные ФБР, указывают, что полк продолжает вербовать американских граждан, навязывая им радикальные идеи.

Предводители украинских националистов заявили, что в США проведена «информационная атака» на «Азов», соответствующее заявление опубликовано на сайте полка.

«Широкую огласку получило обращение 40 членов палаты представителей США о признании полка «Азов» террористической организацией. Руководство «Азова» заявляет, что данное обращение является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», — говорится в заявлении.

Украинские радикалы назвали обращение конгрессменов «полной чушью», напомнив, что «Азов» существует как официальная структура нацгвардии Украины.

«Полк подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — заявляет руководство полка.

«Азов» — так называемое добровольческое подразделение, которое финансировалось из частных источников и принимало участие в гражданской войне в Донбассе. Позже украинские власти сочли, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований и предложили «Азову» и ему подобным принять официальный статус, войдя в состав вооруженных сил страны.

В России в отношении бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в мае нынешнего года бойцы «Азова» приняли участие в «марше украинского порядка» в Одессе, в ходе которого жгли факелы и выкрикивали лозунги, празднуя пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.