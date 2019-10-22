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Россия

Стрелковое оружие нового калибра разрабатывают в России

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Стрелковое оружие нового калибра разрабатывают в России

Москва, 22 октября. Специалисты входящего в «Ростех» холдинга «Высокоточные комплексы» разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который еще нигде не демонстрировался.

С заявлением на тему в интервью ТАСС выступил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии российской государственной корпорации Сергей Абрамов.

«В министерстве обороны выбирают: у нас есть два боевых модуля, которые сделали в корпорации «Уралвагонзавод» и НПО «Высокоточные комплексы»», — уточнил специалист. 

Сергей Абрамов добавил, что новый модуль еще нигде не демонстрировался, он только «будет представлен». Эксперт также отметил, что сотрудники госкорпорации постоянно и тщательно следят за всеми новыми мировыми тенденциями на рынке вооружений.

В свою очередь в пресс-службе Ростеха добавили, что в основе пока еще неназванного модуля — автоматическая пушка. Других подробностей в государственной корпорации не сообщили.

Как напоминает «Газета.ru», в середине октября Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что когда у других стран только появится гиперзвуковое оружие, у России будет более современное.

Стрелковое оружие нового калибра разрабатывают в России

Путин уточнил, что речь идет о ракетных комплексах. Ракеты летят не по баллистической, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия, как напомнил Путин, пока тоже нет ни у одной страны, но в ведущих армиях мира оно, безусловно, поступит на вооружение.

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Источник: ТАСС
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