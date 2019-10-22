Спрос на бензин снизился в России

Москва, 22 октября. Спрос на бензин в России начал снижаться после небольшого роста в 2018 году.

Эксперты сообщают, что за девять месяцев текущего года потребление бензина в России сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Максимальное снижение спроса зафиксировано в июле, пишут «Известия», после чего ситуация начала исправляться в течение августа.

Аналитики утверждают, что 1% — это серьезное снижение спроса. За последнее десятилетие существенное падение наблюдалось лишь в 2015 году, когда потребление бензина в стране сократилось на 1,9%. Для сравнения в 2016 и 2017 годах спрос снижался менее чем на полпроцента, а в прошлом году вырос на 0,4%.

По словам генерального директора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, оценка снижения спроса может быть немного некорректной из-за погрешности балансового метода, который используют для подсчета профильные аналитики.

«Цены на российском рынке в 2019 году ведут себя слишком нетипично по сравнению с предыдущими годами, такое поведение свидетельствует о серьезном падении потребления бензина», — отметил Турукалов.

В Минэнерго РФ сообщают, что значительного сокращения отгрузок бензина в РФ на внутренний рынок в нынешнем году они не наблюдают.

«В январе-сентябре 2019 года суммарные отгрузки автомобильных бензинов с нефтеперерабатывающих предприятий российским потребителям сократились всего на 0,4%», — рассказали в министерстве.

По мнению специалистов, снижение спроса на бензин в России может быть связано с уменьшением потребительской активности населения, а также с постепенным переходом автомобилистов на природный газ. За прошлый год потребление газомоторного топлива в РФ выросло на 9%, за девять месяцев нынешнего года спрос на него показал рост в 5%.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в рамках борьбы с недоливом на АЗС в России заправки проверят скрытым прибором, фиксирующим погрешность на уровне от 1%.