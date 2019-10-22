Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

Москва, 22 ноября. Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсии россиян в размере до 1,4 миллиона рублей.

По данным неназванного источника «Известий», этот и другие вопросы обсуждались на специальном совещании, которое прошло в стенах министерства экономического развития Российской Федерации.

Планируется, что НРД возьмет под контроль средства гарантированного пенсионного продукта — отчисляемые гражданином из заработной платы на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«Длинные» пенсионные деньги должны будут стать одним из способов повысить экономический рост на рубеже 2021–2022 годов. Такой план закладывает в свой прогноз Минэкономразвития», — рассказал источник издания.

В свою очередь вице-президент блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов отметил, что центральный оператор будет в курсе все истории пенсионных накоплений того или иного человека.

Как напоминает «Газета.ru», в первой половине октября о том, как увеличатся пенсии россиян, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в ходе заседания комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тысяч рублей с увеличением до 18,3 тысяч рублей в 2022 году», — сообщил Дроздов.

Дроздов уточнил, что индексация пенсий, согласно закону, заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и на уровне 5,9% в 2022 году, поэтому в 2019 году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а далее, в 2021 и 2022 годах, — 4%.